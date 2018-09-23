اتفقت مجموعة من رجال الدين المسلمين فى طاجيكستان على جمع تبرعات من أجل ترميم تمثال للقائد الشيوعي فلاديمير لينين، قائد الثورة البلشفية وأحد آباء الشيوعية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أئمة مساجد مدينة شهريتوز، جنوب غرب البلاد، أنفقوا أموالاً جمعوها من المصلين في المساجد، من أجل إعادة ترميم تمثال لينين، كما تم إعادة تركيب يده التي انكسرت سابقا فى السابق.

وأشار متحدث باسم مجلس المدينة إلى أن الأئمة كانوا المبادرين إلى اقتراح الفكرة، مضيفاً "لقد رمموا التمثال، وأشرفوا على عملية تنظيف الحديقة حيث تمّ نصبه، وعلى تصليح نوافير المياه فيها".

وطبقا لوسائل إعلام محلية، فقد رفض إمام من المدينة التصريح عن كمية "رأس المال" الذي تمّ إنفاقه على ترميم التمثال، ولكنه قال إن كل مسجد كان يتلقى نحو مئة دولار أسبوعياً كتبرعات من المصلين.