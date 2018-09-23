صندوق التنمية الثقافية يحي ذكرى عبد الناصر في مركز الإبداع

يحتفل صالون «ذاكرة الوطن» الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الساعة 5 مساء الخميس المقبل، بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، بمناسبة ذكرى رحيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.

ويدير الصالون الكاتب والإعلامي محمد الشافعي، ويشارك فيه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوزير الأسبق سامي شرف، والإعلامي محمد الخولي، الإذاعي عبد الوهاب قتاية، والأديب والنائب يوسف القعيد، والكاتب محمد سلماوي، و محمد السعيد أدريس، والمؤرخ عاصم الدسوقي، وجمال شقرة، والمخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج خالد يوسف، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد صبحي، و مجدي زعبل، والمحامي سيد عبد الغني، ومحمد محمود رفعت، و صلاح الدسوقي، والمفكر أسعد السحمراوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلامييين.

تأتي هذه الحلقة من صالون "ذاكرة الوطن" ضمن سلسلة الندوات والإحتفاليات التي تنظمها اللجنة القومية لإحتفالية مئوية عبد الناصر طوال عام 2018، تبدأ الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "عبد الناصر الإنسان".