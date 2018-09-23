«المصرية للاتصالات»: الاستحواذ على 50% من «العالمية للكوابل البحرية»

وافق مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات على الاستحواذ على 50% من الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية «EISCC» بمبلغ 15 مليون دولار.

وكانت الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية «EISCC» قد قامت مؤخرا باتمام الاستحواذ على حصة شركة «أوراسكوم» للاستثمار القابضة في شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات «مينا للكوابل»، بإجمالي قيمة منشأة تبلغ 90 مليون دولار.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات في أغسطس مذكرة تفاهم مع شركة «ايرتل» الهندية تمكن الشركة المصرية للاتصالات من الجمع بين تقديم خدمات على «كابل مينا» مع خدمات على باقي شبكة الكابلات الدولية للمصرية للاتصالات في صفقة واحدة. ومن المتوقع إتمام تلك الصفقة قريباً مما سيؤمن للشركة المصرية للاتصالات استرداد كامل قيمة الاستثمار في صفقة «مينا للكوابل».

وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات من الاستحواذ على 50% من المصرية العالمية للكوابل البحرية، تجميع أعمال وربحية شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات الناتجة من الصفقة المرتقبة مع «ايرتل» بشكل كامل، وتحقيق وفر فوري بقيمة بما يقارب 10 ملايين دولار حصول الشركة المصرية للاتصالات منفردة على الإيرادات المتكررة على مدى عمر الكابل (بحد أدنى 15 عاما).

وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن إدارة الشركة المصرية للاتصالات عملت بكل جهدها منذ بداية العام لتأمين إيرادات شبكة الكابلات البحرية التابعة لها، وأعلنت للمستثمرين عن أنها تتوقع عائدًا قصير الأجل من شراء شركة «مينا للكوابل».

وتابع «البحيري»: «لقد أعلنا منذ ذلك الحين عن عدة خطوات استراتيجية في خطتنا بما في ذلك إبرام صفقة الاستحواذ على شركة (مينا للكوابل)، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تمكننا من استرداد كامل قيمة استثمارنا».

وأضاف «البحيري» أن عملية الاستحواذ ستمكنا من تجميع أعمال الأصل والعائدات المتوقعة منه على مدى عمره بشكل كامل، كما يمثل إتمام صفقة اليوم امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لثاني كابل بالكامل، بالإضافة إلى كابل «TE North».