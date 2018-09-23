«مدبولي» يتفقد وحدة الغسيل الكلوي ومركز الأورمان الجامعي للقلب بجامعة أسيوط

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح اليوم، جامعة أسيوط تضمنت جولة تفقدية داخل وحدة العسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى بأسيوط ، و ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط و الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة و الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية .

وأشاد رئيس الوزراء بما يلقوه المرضى من خدمة طبية متميزة داخل وحدة الغسيل الكلوي، والتى تضم 70 وحدة غسيل كلوي، والتي تخدم أكثر من 190 حالة يومياً، موجهاً بسرعة الإنتها من مشروع وحدة الغسيل الكلوي الجديدة واستغلال الدعم المالي المقدم من الحكومة، مع تعزيزه بموارد الجامعة الذاتية لسرعة إنجاز المشروع .

وخلال جولته، توجه مدبولي إلى مركز الاورمان الجامعى للقلب، والذى تم بنائه بالتعاون مع مؤسسة الاورمان بتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون جنيه، على مساحة أكثر من 3400 متر مربع، حيث تابع جناح العمليات والمجهز بأعلى مستوى لخدمة المرضى، وكذلك جراحات الصدر عن طريق المنظار الجراحى، والتى تجري أكثر من 15 جراحة قلب مفتوح أسبوعياً، للقضاء على قوائم الأنتظار، فضلاً عن تفقده لوحدة قسطرة القلب والتى تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل 50 حالة يومياً، وتضم 3 غرف قسطرة، حيث تقوم بإجراء عمليات القسطرة اللازمة لإجراء توسيع وتركيب دعامات دوائية، ومنظمات القلب، والدراسة الكهروفسيولوجية، وعلاج العيوب الخلقية باستخدام أحدث الأجهزة.