أسامة عباس: كنت قلق بسبب تكرار دور اليهودي في مسلسل «رأفت الهجان»

• عادل إمام كان المرشح الأساسي لأداء مسلسل رأفت الهجان



قال الفنان أسامة عباس، إنه تردد كثيرًا قبل قبول دوره في مسلسل «رأفت الهجان» بسبب تأديته دور شخصية يهودية مماثلة في مسلسل «دموع في عيون وقحة».

وتابع في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، «مصر كلها كانت عارفة أن الفنان عادل إمام كان مرشح لأداء مسلسل رأفت الهجان، بدلًا من الفنان محمود عبد العزيز خاصة بعد نجاحه الساحق في دور جمعة الشوان في مسلسل دموع في عيون وقحة»، موضحًا أن كان هناك اختلاف على بداية المسلسل بسبب وفاة البطل واستمرار المسلسل بعد وفاته.

وأوضح أنه تلقى ترشيحًا من صديقه مخرج العمل يحي العلمي، لإداء دور شخصية يهودية طيبة تختلف عن شخصية اليهود المعروفة بالشر، معقبًا: «وافقت على أداء الدور ولعبت الفنانة سهير الباروني دور زوجتي والدور لقى استحسانًا كبيرًا من الجمهور».

واستضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» بعض الفنانين الذين شاركوا في أداء مسلسل «رأفت الهجان» احتفالًا بمرور 30 عامًا على المسلسل الذي تدور أحداثه عن ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر.

والمسلسل من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويسرا، ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي، وعفاف شعيب، وأحمد ماهر، وتيسير فهمي، لفيف من الفنانين، ومن إخراج يحي العلمي، ومن تأليف صالح مرسي.