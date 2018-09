أعلنت شركة « AHLOT» الكندية عن أنها تبحث عن خمسة «متذوقين محترفين للحشيش» لتوظيفهم وتكون مهمتهم تجريب منتجات الشركة الجديدة، مقابل 50 دولار أمريكي في الساعة.

ووضعت الشركة المتخصصة في إنتاج الحشيش، شرطين يجب توافرهما في المتقدم للوظيف، وهما أن يكون المتقدم قد تخطى 19 عاما، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى «مهارته وخبرته» في مجال الحشيش.



وقالت الشركة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «هل شغفك بالحشيش يجعلك خبيرًا فيه؟ .. لا تفوت فرصة العمر على نفسك»، وأشارت إلى أن الموظفين الجدد مسؤولون عن كتابة تقارير عن خصائص وجودة الحشيش على مختلف أنواعه، وأنهم سيشكلون ما تسميه الشركة رسميًا بـ«لجنة معالجة الحشيش».

وتقول الشركة إن «لجنة الحشيش» ستاعد في تحديد المنتجات، وفي اختيار المنتجين الزراعيين الذين ستتعامل معهم الشركة، بالإضافة إلى أنه سيكون مطلوباً من الموظفين كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة بالموضوع، وأحياناً الظهور في شرائط دعائية لها، والمشاركة في الحملات التسويقية.

يذكر أن مجلس الشيوخ الكندي صوت في يونيو الماضي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، وبموجب هذا القرار سيُسمح للبالغين من عمر 18 عاماً شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة تشرف عليها الحكومة، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من 17 أكتوبر المقبل.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept