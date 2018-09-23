جلسة حاسمة لإعلان عدد الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب أمام سوازيلاند

تحدد اليوم الأحد، الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، العدد النهائي لحضور الجماهير، مباراة المنتخب الوطني، أمام سوازيلاند، المقرر إقامتها على ستاد "السلام" يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ويعقد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جلسة مع عدد من القيادات الأمنية، لتحديد العدد النهائي من الجماهير التي سيتم السماح لهم بالدخول إلى ستاد "السلام".

وكان اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، طلب حضور 25 ألف مشجع لمباراة سوازيلاند، لمؤازرة الفراعنة في ثالث مبارياتهم بالتصفيات الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول، كان فاز على منتخب النيجر 6 – 0، يوم 8 من شهر سبتمبر الماضي، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 3 نقاط، ويتصدر منتخب تونس المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع، منتخبي سوازيلاند والنيجر.