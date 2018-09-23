مصدر عراقي: مقتل ضابط و4 جنود في اشتباكات مع عناصر داعش شمال غربي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، مقتل ضابط و4 جنود في اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم داعش شمال غربي الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى: "إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم مع عناصر من داعش خرجوا من أنفاق في قرية اللزاكة بسلسلة جبال بلدة بادوش (35 كلم شمال غرب الموصل) أسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب بالجيش و4 جنود".

كان الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول أعلن أمس انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة لمطاردة تنظيم داعش.

وقال "رسول" في بيان صحفي: "إن قطعات من قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري أطلقت عملية عسكرية واسعة من سبعة محاور وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطائرات التحالف لتفتيش الصحراء بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية-السورية".

وتخوض القوات العراقية، بجميع صنوفها العسكرية والأمنية عمليات شبه يومية لمطاردة فلول داعش المتحصنة في جبال حمرين والكهوف في الصحراء العراقية مترامية الأطراف قرب الحدود السورية.