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الشناوي: شكرا لجماهير الأهلي على الثقة.. وانتظروا اللقب التاسع

الشروق
نشر فى : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 1:25 ص | آخر تحديث : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 1:25 ص

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بهتاف جمهور الفريق له، ووصفه بـ" السد العالي" خلال مباراة المارد الأحمر أمام هوريه الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 4-0

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" عقب المباراة : "في الأساس كنت سعيد بحضور الجمهور للمدرجات، لأنه يعطينا الحافز لتقديم الأفضل، وأوجه الشكر لهم للثقة التي أعطوني إياها بالهتاف لي خلال المباراة".

وأضاف: "أتمني أن أكون عند حسن ظنهم، فأمامنا مباريات قوية سوا على مستوى دوري أبطال أفريقيا، أو في البطولة العربية".

وعن اقتراب الأهلي لتحقيق اللقب علق قائلًا: "يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ونفكر فقط في المباراة التالية، وسنحاول أن نجلب اللقب التاسع لخزينة بطولات الأهلي".

 


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