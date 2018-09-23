ابنة يحيى العلمي: والدي حرص على نقل التاريخ للأجيال القادمة في «رأفت الهجان»

قالت «شيرين»، ابنة المخرج الراحل يحيى العلمي، مخرج «رأفت الهجان»، إن والدها كان يحرص على معرفة أراء أصدقائها وأبناء جيلها في المسلسل ليطمئن على نقل التاريخ للأجيال القدمة من خلاله.

وأضافت في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، أنه كان يرغب دائمًا في توعية الشباب بأحداث هذه الفترة، متابعة: «كان معتم بمعرفة رأي عشان جيلي لم يحضر هذه الفترة في تاريخ مصر، ولا أستوعب مرور 30 عامًا على المسلسل».

ومن جانبه تابع «محمد»، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في تصريحات للبرنامج نفسه، أنه يفخر بأداء والده لدور رأفت الهجان، وإتقانه للشخصية، معقبًا: «والدي كان حريص على نقل تفاصيل الأحداث والشخصية لي بالرغم من صغر سني في هذا الوقت، ولن أنسى دور المخابرات مع والدي قبل وبعد وفاته».

واستضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» بعض الفنانين الذين شاركوا في أداء مسلسل «رأفت الهجان» احتفالا بمرور 30 عامًا على المسلسل الذي تدور أحداثه عن ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر.

والمسلسل من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويسرا، ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي، وعفاف شعيب، وأحمد ماهر، وتيسير فهمي، لفيف من الفنانين، ومن إخراج يحي العلمي، ومن تأليف صالح مرسي.