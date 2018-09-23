وفاة 155 شخصا جراء إعصار «مانكوت» في الفلبين

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 155 شخصا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وحوادث أخرى نجمت عن هبوب إعصار مانكوت وهطول أمطار موسمية في الفلبين.

وأفاد مسؤولو الشرطة وقطاع الإغاثة المحلي أن أكثر من 70 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وينتمى ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم إلى قرية تينان في مدينة ناجا بإقليم سيبو، على بعد 573 كيلومترا جنوب مانيلا، حيث دفن انهيار أرضي نحو 60 منزلا الخميس الماضي.

وقال بالتز تريبونالو، مدير المكتب الإقليمي، للحد من مخاطر الكوارث، إنه يعتقد أن 34 شخصا مازالوا مفقودين، مضيفا أن رجال الإنقاذ مستمرون في الحفر لليوم الرابع على التوالي، موضحا: "نأمل في العثور على أحياء لذلك لا نتوقف".

ومازالت عمليات البحث عن ما لا يقل عن 39 مفقودا مستمرة في إقليم بينجويت بشمال البلاد، التي وقعت بها انهيارات أرضية، أكبرها كان في قرية اوكاب في بلدة اتوجون.

يُذكر أن الفلبين تتعرض لمتوسط 20 إعصارا سنويا، ما يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.