وتعديل مواعيد 34 قطارًا منهم 14 لخدمة وجه قبلي

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على انتظام حركة القطارات مع بداية أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى استعدادات الهيئة قبل بدء الدراسة بوقت كافي لتغيير مواعيد الرحلات وفتح مكاتب جديدة للاشتراكات، فضلًا عن الصيانة الدورية للقطارات.

وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إنه تم تعديل مواعيد 34 قطارًا منهم 14 لخدمة وجه قبلي، مؤكدًا أن هيئة السكة الحديد تشهد طفرة في تطوير الجرارات حيث تم تطوير أكثر من 81 جرارًا والتعاقد على صيانة 181 آخرين.

وتابع أنه تم توقيع أكبر اتفاقية في تاريخ هيئة السكة الحديد؛ لشراء 1300 عربة جديدة، و100 جرار، مع شركة مجارية روسية، لافتًا إلى فتح 31 مكتبًا للاشتراكات الجديدة على مستوى الجمهورية بالإضاةف إلى وجود 54 شباكًا لكثافة الطلبات.

وأوضح أن هناك متابعة دورية لحركة سير القطارات خلال الفترة الصباحية، خاصة في وقت الذروة والذي يبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا.