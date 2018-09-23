الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا من جهة الحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة (جازان)، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات ولله الحمد.

وأكد المتحدث العسكري للتحالف أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغت حتى الآن 199 صاروخا، تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات. إلى المشاركة ‏الفاعلة والمستمرة للحكومة اليمنية.‏