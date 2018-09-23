رونالدو يواصل التسجيل ويقود يوفنتوس لعبور فروسينوني بالدوري الإيطالي



واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقود فريقه يوفنتوس لانتزاع فوز ثمين 2 / صفر على مضيفه فروسينوني اليوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.



وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيقه انتصاره الخامس على التوالي هذا الموسم.



في المقابل، تجمد رصيد فروسينوني، الذي تكبد خسارته الرابعة هذا الموسم، عند نقطة واحدة حصدها من تعادل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 81، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى ثلاثة أهداف، بعدما سبق له أن سجل هدفي الفريق خلال فوزه 2 / 1 على ضيفه ساسولو في المرحلة الماضية.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال فروسينوني في التعادل.