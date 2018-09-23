«التخطيط»: أكثر من 2 مليار جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن خطة العام المالي الحالي 2018-2019 وجهت حوالي 2.016 مليار جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، تضمنت 1.120 مليار جنيه كاستثمارات حكومية بما يشكل نسبة 56%، مضيفة أن الخدمات الشبابية حظت بحوالي 550 مليون جنيه من تلك الاستثمارات، بينما كان نصيب الخدمات الرياضية منها حوالي 570 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط -في بيان صحفي اليوم الأحد- أن الخدمات الشبابية والرياضية تحظى بنسبة اعتمادات جيدة من خطة العام المالي الحالي؛ وذلك للأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الشباب والرياضة.

وحول الخدمات الشبابية والاعتمادات الخاصة بقطاع الخدمات الشبابية، أشارت الوزيرة إلى أن الخطة وجهت حوالي 1.162 مليار جنيه للبرامج الشبابية لعام 2018-2019، تتضمن 550 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الشبابية، بما يشكل نسبة 47% من الإجمالي، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والتي تنص على أن «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة»، متابعة أن الخطة تضمنت أيضاً حوالي 497.2 مليون جنيه ممولين من باب الدعم والمنح بنسبة 43%.

وأضافت وزيرة التخطيط أن المصروفات العامة المُستهدفة لقطاع الخدمات الرياضية، التي تضمنت 854 مليون جنيه للبرامج الرياضية في خطة العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، منها 520 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الرياضية بما يشكل نسبة 61% من الإجمالي.

وحول الملامح الأساسية لبرامج الخدمات الرياضية المُستهدف تنفيذها لخطة العام المالي الحالي 2018-2019، أوضحت «السعيد» أن إجمالي المبالغ الموجهة للبرامج الرياضية تضمن عددًا من البرامج منها 473 مليون جنيه موجهه لبرامج الاستثمارات الرياضية و72.3 مليون جنيه لبرنامج التنمية الرياضية، إلى جانب 81.9 مليون جنيه لبرنامج الأداء الرياضي، فضلاً عن تخصيص 38.6 لبرنامج الرقابة والمعايير، إلى جانب تخصيص 96.4 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه لبرنامجي الخدمات المساعدة والطب الرياضي على الترتيب. كما تخصص الخطة حوالي 14.5 مليون جنيه لبرنامج الدراسات الفنية وتطوير المشروعات.