عماد الدين حسين: كان يجب محاكمة مبارك سياسيا

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إنه «منذ اللحظة الأولى كانت هناك مشكلة في محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال».

وأوضح في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «نظام مبارك سقط في 2011 مثله مثل العديد من الأنظمة في دول أخرى قامت بها ثورات، وتم محاكمة رموزها محاكمات سياسية»، مضيفًا أنه «كان يجب محاكمة مبارك سياسيًا وليس في قضايا متعلق بفلل وشقق وغيره».

وأضاف أن «حسني مبارك متهم من قبل الشعب المصري بارتكاب جرائم سياسية، من بينها تدهور التعليم، وتشويه صورة مصر بالخارج، وزيادة نسبة الفقر، وانخفاض معدلات التنمية»، مشيرًا إلى تأييد الجيش المصري لثورة الشعب ضد «مبارك».

وتابع «حسني مبارك أخطأ أخطاء كارثية، لكنه لم يكن خائنًا، وقام بأشياء إيجابية، لكن في المجمل ارتكب أخطاء عديدة من بينها التوريث السياسي، الذي يعد سببًا لكل المصائب التي وصلت إليها مصر الآن».

وأشار إلى أنه «كان لا يجب أبدًا التغاضي عن كل هذه الجرائم، والخروج "زي الشعرة من العجين" من غالبية القضايا»، مشيرًا إلى استهلاك الوقت على مدار السبع سنوات الماضية في جدل قانوني.