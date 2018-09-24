مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: المساعدات الأمريكية عامل مهم في تدعيم العلاقات مع مصر

قالت باسمة الغصين، مستشارة سابقة بالبيت الأبيض، في ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر من أهم العلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، لأن مصر هي ثاني متلقي للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل، فهي الدولة الأولى عربيًا وإسلاميًا في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الأحد، أن عامل المساعدات الأمريكية هو عامل مهم في تدعيم العلاقات المصرية والأمريكية، إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي الفريد، وامتلاكها لقناة السويس، واقتصادها القوي، لذا من المهم أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لمصر، وهو ما ستحافظ عليه أي إدارة أمريكية.

وأبدت اتفاقها مع الرأي القائل بأن شعوب الشرق الأوسط شعرت بتفاؤل تحول إلى خيبة أمل جراء سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما تجاه المنطقة، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتم التعامل من قبل الإدارة الأمريكية مع الوضع السوري بطريقة توفر ملاذًا آمنًا للمدنيين هناك.

وتابعت: «ولكن المشكلة هي أنه إذا أردنا أن نوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين فعلينا حماية المجال الجوي في سوريا، فإذا قامت القوات الروسية بالهجوم، فحينها سنكون في وضع يفرض علينا حربًا مع روسيا، لكن الإدارة الأمريكية لا تريد ذلك، لكنني لست مقتنعة بذلك، لأن القوة العسكرية الأمريكية أكبر بكثير من نظيرتها الروسية، لذلك لا ينبغي أن نخشى من روسيا، بل على روسيا أن تخشى منا، فنحن أكبر قوة في العالم».

وبالنسبة للانسحاب من الشرق الأوسط، إبّان فترة الرئيس الأمريكي أوباما، أشارت إلى الضغط السياسي الكبير الذي فرض على الولايات المتحدة، نتيجة الدعوات الداخلية التي تطالب بعدم الخوض في أية حروب مجددًا، وبعودة الجنود الأمريكيين مرة أخرى إلى ديارهم، مردفة: «لذلك اتخذت إدارة أوباما هذه المواقف حتى تفي بوعودها الانتخابية».