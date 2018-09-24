مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: أوباما كان متعاطفا مع الفلسطينيين

• الغصين: الرئيس لدينا لا يمتلك كل الصلاحيات

قالت باسمة الغصين، المستشارة السابقة بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان متعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، كما أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري، كان صادقًا في رغبته في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بشأن القضية الفلسطينية، مستطردة: «الوضع في الولايات المتحدة مختلف فالرئيس لا يمتلك كافة الصلاحيات، فالكونجرس يلعب دورًا كبيرًا في هذا الشأن، فإذا اتُخذ أي قرار بمعارضة إسرائيل أو زيادة الأموال المقدمة للفلسطينيين ستكون هناك الكثير من الملفات من الكونجرس للضغط على الإدارة الأمريكية بها».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه ينبغي تغيير الأوضاع حتى لا تصبح الحياة المهنية للسياسيين في أمريكا مهددة إذا تعاطفوا مع الفلسطينيين و الشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية دعم تنوع خلفيات العاملين في السياسة الخارجية في الحكومة الأمريكية.

وأوضحت أنه إذا كان هناك عربي واحد أو مسلم واحد في غرفة اتخاذ القرار، إبّان غزو العراق، فكان سيصب هذا في معارضة الفكرة بمنتهى الشدة، متابعة: «ما لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية هو عرق واحد يعملون كخبراء في الشرق الأوسط، وهم أمريكيون من أصل أمريكي، فمن المهم أي يكون هناك أمريكيون من أصل عربي وإسلامي، في أعلى مستويات اتخاذ القرار تجاه الشرق الأوسط».

وعبرت عن قلقها تجاه إدارة الرئيس ترامب التي تضع اتفاقيات السلاح في أولوياتها، كما أن الأداء السياسي لهذه الإدارة ليس على المستوى المطلوب، وهو ما يضع الولايات المتحدة في موقع ضعيف عند التفاوض مع الأطراف الأخرى، ويجعل الحرب خيارا مطروحا.