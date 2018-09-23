وزير التعليم: الكتاب المدرسي مع الطلاب في اليوم الأول للدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على وجود الكتاب المدرسي مع الطلاب في اليوم الأول للدراسة، متابعًا أنه يتم تجهيز المدارس بالشاشات والشبكات تمهيدًا لاستخدام أجهزة التابلت.

وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك 700 ألف جهاز تابلت تعاقدت عليهم الدولة بالتوازي مع تطوير 530 مدرسة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

وأشار إلى تسلم الوزارة 100 ألف جهاز تابلت في الدفعة الأولى، وستتسلم باقي الأجهزة تباعًا على دفعات خلال أسابيع المقبلة.

وتفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، متابعة استعدادات محافظة أسيوط اليوم الأحد، لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.