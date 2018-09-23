أجهزة الإنسان الآلي لـ«جوجل» ترد على 10% من رسائل «جي ميل»

يمكن لخاصية "سمارت ريبلاي" أو "الرد الذكي" في خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، والتي تستخدم التعلم الآلي لإنشاء استجابات بصورة تلقائية على الرسائل الإلكترونية، أن تكون مفيدة أو تبعث على عدم الارتياح، وذلك اعتمادًا على من تطلبه.

وتشير هذه الخاصية إلى استجابات وردود تظهر أسفل رسائل البريد الإلكتروني، مثل "حسنًا"، وهو ما يعنى أنه أمر جيد أو "شكرًا" لتوفر على المستخدمين بضع ثوانٍ من الكتابة.

واتضح أن خاصية "سمارت ريبلاي" أو "الرد الذكي" أصبحت شائعة حيث إنها مسؤولة عن نسبة 10% من جميع الردود على خدمة "جي ميل"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضى، وأكدت "جوجل" هذا الرقم لموقع "سي نت دوت كوم" الإلكتروني ولدى بريد "جي ميل" الإلكتروني أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

وكانت "جوجل" قد أضافت خاصية "سمارت ريبلاي" في البداية في عام 2015 إلى تطبيق "إنبوكس" للبريد الإلكتروني على الأجهزة الذكية، قبل أن تضيفها إلى تطبيق "جي ميل" للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس" في 2017، وتم استخدام هذه الخاصية في 12% من الردود على تطبيق "إنبوكس" عام 2017.

ولكن هذا التطبيق لم يعد يحظى بالإقبال الكبير من المستخدمين مقارنة بتطبيق "جي ميل" فقد قررت "جوجل" إلغاء تطبيق "إنبوكس" في مارس 2019.

من ناحيته، قال "أجيت فارما"، مدير إدارة المنتجات في "جوجل"، إن خاصية "سمارت ريبلاي" حققت ردود فعل إيجابية من المستخدمين، ومن المنتظر إضافة هذه الخاصية لمستخدمي "جي ميل" على أجهزة الكمبيوتر المكتبية خلال الأسابيع المقبلة.