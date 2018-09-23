تأجيل محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة لـ 28 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 28 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن سعاد الخولي، طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وأسندت النيابة لـ"الخولي"، أيضًا طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية "دوان تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.