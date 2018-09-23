نائب وزير التعليم: افتتاح مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية الأحد المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم افتتاح مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية يوم الأحد المقبل، موضحًا أنه تم اختيار الطلاب وفقا لامتحانات قبول ومعايير خاصة للالتحاق بالمدرسة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الطلاب المقبولين في مدرسة الضبعة النووية التحقوا بمدرسة في القاهرة تمهيدًا لنقلهم بدءًا من الأسبوع المقبل، متابعًا: «مدارس مطروح لها دورًا كبيرًا في التعليم الفني، وهناك انتظام في باقي المدارس».

وأشار إلى تطوير وصيانة 27 مدرسة قبل بدء الدراسة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات من خلال الجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني في مصر مثل الاتحاد الأوربي والمعونة الأمريكية وهيئة الـ giz الألمانية، معقبًا: «نعمل على تطوير المناهج الفنية لإصلاح المنظومة التعليمة بدلًا من الحفظ والتلقين».

وأوضح أن هناك مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس للتعليم الفني على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، متابعة: «سيتم اختيار المدرسة وفقًا لحسن استقبال الطلاب وسيتم توثيق اليوم الأول بالتصوير الفيديو».