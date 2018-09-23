عمرو أديب: «طارق شوقي يا هيعدي بالتعليم في مصر يا هيمشي كمان شهرين»

• أديب: «طارق شوقي عايز يحول التعليم من مآساة إلى متعة»

أعرب عمرو أديب، عن أمله في نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، التي تم البدء في تطبيقها، قائلًا: «نفسي أكون عايش عشان أشوف نتائجها».

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي، يا هيعدي بالتعليم في مصر، يا هيمشي كمان شهرين»، على حد تعبيره.

وأشاد برؤية وجهود «شوقي» لتطوير التعليم في مصر، قائلًا: «وزير التربية والتعليم دخل تحدي، وعايز يحسن العملية التعليمية، ويشوف نتائج، ويحول التعليم من مآساة إلى متعة».

وأضاف «صحيح أن مصر بلد فقيرة، والحكومة مواردها ضعيفة، وكان يجب تطوير التعليم منذ 40 عامًا، لكن اليوم أصبح لدينا أمل».