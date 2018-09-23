ضياء رشوان يبحث مع محافظ جنوب سيناء آليات تنسيق ملتقى سانت كاترين

بحث الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء آليات التنسيق لملتقى (سانت كاترين للسلام العالمي) المقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر المقبل تحت شعار (هنا نصلي معا).

وذكر بيان للهيئة اليوم الأحد، أن الجانبين اتفقا، خلال اللقاء، على عقد مؤتمر صحفي خاص بالملتقى في أوائل أكتوبر؛ لتوضيح الفعاليات والغرض من إقامة هذا الملتقى.

وأعرب رشوان عن سعادته بلقاء المحافظ وعن مشاركة الهيئة في الملتقى عن طريق المراسلين الأجانب الذين سينقلون الحدث لدول العالم المختلفة؛ لإظهار مصر بأنها بلد الأمن والأمان والسلام العالمي خاصة سانت كاترين وجنوب سيناء.

وأهدى - في نهاية اللقاء - درع الهيئة العامة للاستعلامات للمحافظ؛ تقديرا لدوره في نشر السلام والترويج السياحي لمدن جنوب سيناء.

حضر اللقاء هاني عزيز وتامر وجيه من رجال الأعمال في مجال السياحة العلاجية والدينية، اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والتنمية، محمد إمام رئيس المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، أحمد سلام رئيس الإدارة المركزية لمكاتب رئيس الهيئة وأحمد يحيى مدير مكتب رئيس الهيئة.