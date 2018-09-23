اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مجلس إدارة النادي الأهلي بمناسبة تأهل فريق الكرة إلو الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على هوريا كوناكري الغيني بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة إياب ربع نهائي البطولة بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب بغينيا.

أشاد حطب بالأداء الراقي الذي قدمه الفريق الأحمر في مباراة هوريا والنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق وصعوده إلى نصف النهائي لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر مؤكدا أنه يتمنى أن يواصل الأهلي مشواره في دوري الأبطال وأن يتوج باللقب التاسع في تاريخه.

حطب أوضح أن فريق الأهلي قدم واحدة من أهم مبارياته وأفضلها كما أن الجمهور الأحمر ظهر بشكل مبهر على إستاد السلام وضرب مثالا في الرقي والاحترام، متمنيا أن يستمر الأداء ويصل الأهلي إلى اللقب التاسع بعدما كان قريبا من البطولة في العام الماضي.