فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس السبت.

• مشاركة «السيسي» في الأمم المتحدة تسيطر على البرامج:

علقت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة الخامسة على التوالي والأولى منذ توليه فترة الرئاسة الثانية، قائلة إنها رسالة قوية للعالم تؤكد تحقيق مصر أهداف ثورة 30 يونيو.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة تحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر مضت في الطريق الذي أرادته لنفسها منذ 30 يونيو، وحققت عدة أهداف مثل الإصلاح الاقتصادي، متابعة: «تخلصنا من الشبح الذي كان يهدد الدولة في الوقوع بين يد جماعة الإخوان لسنوات طويلة».

وأوضحت أن مصر تترأس المجموعة الـ 77، والتي تضم 135 دولة من مختلف المناطق الجغرافية وقارات العالم منذ يناير 2018، وتسعى للنهوض بشعوبها والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا المالية والبيئية في العالم.

وتابعت: «مصر على مشارف تولى رئاسة المجموعة الافريقية لمدة عام كامل تتحمل فيه عبء التعبير عن آمال وتطلعات مجموعة الـ77 والمجموعة الإفريقية، فضلًا عن تمثيلهم في الأمم المتحدة على الصعيد المصري والإقليمي».

وأشارت إلى دور الرئيس «السيسي»، في تعزيز الدبلوماسية المصرية في الخارج، وبناء علاقات مصرية بالدول الجوار ودول العالم؛ لضخ استثمارات جديدة في الدولة والنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد لمصر مكانتها في المجال الإقليمي.

وأضاف، في تصريح لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، أن مصر أصبحت يُستمع لها دوليًا باهتمام في كل القضايا الإقليمية، متابعًا أنه عندما طرح الرئيس السيسي الرؤية المصرية بشأن سوريا، اختلف معها كثير من الأشقاء، لكن حاليًا هناك تطابقًا كبيرًا مع الرؤية المصرية للخروج من المأزق السوري.

وأشار إلى الموقف المصري حيال ليبيا، قائلًا إن مصر تدعم دولة المؤسسات، ونادت بتقوية الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية هناك للحفاظ على الأمن واستقرار الدولة الليبية، وهو ما يعمل عليه الرئيس السيسي بقوة مع الزعماء الأوربيين والشركاء في هذا الإطار من مختلف دول العالم.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي في إطار التواصل والمسؤوليات المتجددة للرئيس في مجال العمل الدولي والإقليمي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الرئيس «السيسي» يترأس مجموعة الـ77 والمجموعة الإفريقية والتي معظمها من الدول النامية، ويتحمل عبء الإصلاح الاقتصادي بالإضافة للشق السياسي، مشيرًا إلى متابعته تنفيذ خطة التنمية التي اعتمدت في الأمم المتحدة لعام 2030.

وأوضح أن انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى مصر في يناير المقبل من أبرز سمات هذه الدورة، مشيرًا إلى جهود مصر في حل مشكلات الدول الإفريقية في المحافل الدولية.

وعلق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن هناك تحول في مجرى العلاقات المصرية الأمريكية، متابعًا: «إعلان البيت الأبيض عدد الرؤساء الذي عزم ترامب مقابلتهم وهم 5 رؤساء من بينهم الرئيس السيسي يؤكد على أهمية هذا اللقاء، فضلًا عن مشاركة مصر وأمريكا في تدريبات النجم الساطع مؤخرًا».

وأشار إلى عدم ارتباط اللقاء المرتقب بين الرئيس «السيسي» ونظيره الأمريكي «ترامب» بصفقة القرن، موضحًا أن الجانب الأمريكي تجنب بالشكل المباشر ما يعرف بصفقة القرن؛ نتيجة لفشل محاولاته المعروفة سلبًا أو إيجابًا.

وتابع: «هذا لا ينفي احتمالية وجود مطلب أمريكي للقاهرة بلعب دور الوسيط بين الإدارة الأمريكية والجانب الفلسطيني».

وقال الإعلامي معتز عبد الفتاح، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القاهرة، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة، يعد أفضل تسويق سياسي إعلامي على مستوى العالم لإرادة المصريين خاصة في الفترة ما بعد 30 يونيو 2013، وترسيخ فكرة مكافحة مصر للإرهاب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن مشاركة الرئيس باجتماعات الجمعية العامة يساعد في دحض ما يقال من شائعات عن مصر، خاصة أن هناك دول دأبت على نشر الشائعات عن مصر طوال الفترة الماضية.

وتابع أن رئيس مصر مطالب بالتطرق إلى الكثير من القضايا التي تتعلق بالمنطقة كلها، وتصدير صورة ذهنية جيدة عن فرص الاستثمار بالدولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى الملف الفلسطيني بقوله إن القضية الفلسطينية في رقبة كل مصري إلى يوم القيامة.

وواصل أنه لا يمكن القبول بإلغاء حق العودة للفلسطينيين لأن هذا يزيد الأمور تعقيدًا ويضيّع أجيال فلسطينية سابقة وأجيال أخرى ستأتي، مستطردًا: «إن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بأمن الفلسطينيين وأمن الشعب الفلسطيني لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية وهذا ما يجب أن يكون واضحًا».

• سفيرة مصر بقبرص تكشف آخر تطورات احتجاز تركيا لـ5 صيادين مصريين

وكشفت مي طه خليل، سفيرة مصر في قبرص، آخر التطورات المتعلقة بقضية احتجاز القوات البحرية التركية لسفينة صيد قبرصية، على متنها خمسة صيادين مصريين.

وقالت في تصريحات لبرنامج «أخبار ten»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء السبت، إن «آخر ما وصلنا بخصوص هذه القضية هو أنه سيتم عرض الصيادين المصريين على المحكمة لسماع أقوالهم، وإما سيتم استمرار حبسهم أو إخلاء سبيلهم».

وأضافت «نحن نتابع القضية مع وزارة الخارجية القبرصية؛ لأن مصر لا تعترف بحكومة قبرص الشمالية، وبالتالي لا يوجد أي اتصال بيننا وبينها»، متابعة: «نحن في انتظار الرد من الخارجية القبرصية».

وتابعت: «سبب الاحتجاز أن هناك اختراق للمياه القبرصية التي تزعم تركيا احقيتها بها، وليس هناك دليل على ذلك»، مشيرة إلى إبلاغها في بداية الأمر بأن سفينة حربية تركية احتجزت مركب قبرصي بها 5 صيادين من بينهم مصريين، ولكنها فوجئت بأن جميعهم مصريين.

• «حماية المستهلك» يحذر المواطنين من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر

حذّر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة شرائها من الصيدليات والأماكن الطبية المصرح لها ببيعها فقط.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «جهاز حماية المستهلك رصد خلال الفترة الماضية، انتشارًا واسعًا لاستخدام العدسات اللاصقة التي تُباع في الكوافيرات وعلى الأرصفة دون أي تصريح»، موضحًا أن «هذه العدسات مجهولة المصدر تضر بصحة الإنسان، ولها آثار سلبية كبيرة جدًا».

وأضاف أنه «في إطار الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك، والمتمثل في حماية وصيانة حق المستهلك، قمنا بتكثيف الحملات على هذه الأماكن، وضبطنا كميات كبيرة من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بائعيها».

• وزيرة الصحة: مصر حققت نجاحا عالميا في علاج السل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستعرض تجربتها في مواجهة الأمراض غير السارية، من ضغط وسكر وسمنة، والتي سيشملها المسح القومي للكشف عن فيروس سي، المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل، أمام اجتماعات مجموعة الـ77 + الصين.

وأضافت، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مصر ستتحدث بالنيابة عن مجموعة الـ77 + الصين، عن التجربة في علاج السل، مؤكد أن مصر من الدول التي حققت نجاحًا دوليًا في هذا المجال، واقتربت معدلات النجاح بها إلى المعدلات العالمية.

وعن قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، أشارت إلى انتهاء قوائم الانتظار المسجلة قبل يوليو 2018، والبالغ عددها 17888 حالة، خلال شهرين وأسبوع، متابعة أن الأمر ديناميكي أي أنه كل يوم يكون هناك حالات جديدة.

وواصلت: «انتهينا من 22 ألف حالة من إجمالي عدد حالات 40 ألف حالة، جديدة وقديمة»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على منع ظهور قوائم أخرى جديدة.

• «الأرصاد» تحذر المواطنين من الخريف: فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «فصل الخريف سيبدأ جغرافيًا، غدًا الأحد، الموافق 23 سبتمبر».

وحذّر في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، من التقلبات الجوية خلال الخريف، قائلًا: «الخريف معروف بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة».

وأشار إلى الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال فصل الخريف، قائلًا: «الفروق في درجات الحرارة تتجاوز العشر درجات».

وناشد المواطنين وخاصة أولياء الأمور، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة أي تقلبات جوية متوقعة، وتجنب الآثار الصحية المترتبة على الفروق في درجات الحرارة.