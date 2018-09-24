زعماء تحالف الإصلاح والإعمار يجتمعون لمناقشة تشكيل الحكومة وتسمية رئيس العراق

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عقد زعماء وقادة كتل سياسية من تحالف الإصلاح والإعمار بالعراق اجتماعا، مساء اليوم الأحد، في فندق بابل كرس لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيس جديد للبلاد وفق التوقيتات الدستورية.

وحضر الاجتماع كل من زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والقياديان في الوطنية صالح المطلك وسليم الجبوري والقياديين في النصر خالد العبيدي وجبار اللعيبي ورئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي.

كما حضر ممثل زعيم التيار الصدري أحمد الصدر والقيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي بالإضافة إلى أحمد المساري ومحمد قاسم الفهداوي وممثلين عن المكونات الوطنية من الايزيدية والشبك والتركمان.