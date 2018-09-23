تفقد رئيس مدينة ابورديس أحمد عبد العظيم، اليوم الأحد، جميع مدارس المدينة، بمرافقه مدير الادارة التعليمية وائل بخاتي، نائب مأمور قسم ابورديس سمير بدوي، للاطمئنان على تطبيق منظومة التعليم الجديدة بداخل المدارس ومتابعة سير الدارسة في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وحضر رئيس المدينة طابور الصباح مع طلاب مدرسة اللواء فريد عزت للتعليم الأساسى، والقى كلمة هنأ خلالها الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، مطالباً الجميع ببذل أقصى جهد لتحصيل العلوم النافعة التي تؤدى لرفع راية مصر بين الأمم.

كما تفقد مدرسة ابوبكر الصديق التجريبية للغات، فضلاً عن متابعته تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة داخل الفصول، بداية من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي، مؤكداً أن العملية التعليمية بجميع مدارس المدينة تسير في هدوء ولم يوجد ما يعكر صفو العام الدراسي.