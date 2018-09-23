استطلاع رأي: «كلينتون» ستفوز على «ترامب» بأغلبية ساحقة لو أعيدت الانتخابات

كشف استطلاع للرأي العام الأمريكي، أجراه تليفزيون «Hill» بالتعاون مع شركة «HarrisX» لاستطلاعات الرأي العام، ونشرت نتائجه صحيفة «Daily Express» البريطانية، اليوم الأحد، أنه لو أعيدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 اليوم، لفازت مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، على مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، بأغلبية ساحقة.

وأظهر الاستطلاع أن 36% من الناخبين سوف يعطون أصواتهم مرة أخرى لـ«ترامب»، و44% من الناخبين سوف يعطون أصواتهم لـ«كلينتون»، بينما سيمنح 4% من الناخبين أصواتهم لمرشح الحزب الليبرالي، جاري جونسون، وسيمنح 2% فقط من الناخبين أصواتهم لمرشحة الحزب الأخضر، جيل ستاين.

وبجانب الخيارات الأربعة التي تم عرض نتائج التصويت لها، منح الاستطلاع للمشاركين فيه خيارات أخرى، مثل عدم التصويت أو التصويت لمرشح آخر بديل.

ومن جانبه، قال قائد حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، جون بوديستا، في تصريحات لتليفزيون «Hill»، تعليقًا على نتائج الاستطلاع إن الأغلبية الأمريكية التي قررت التصويت لـ«ترامب» في 2016، قالوا لأنفسهم: «هيا نفجر الأوضاع القديمة، ونرى ما سيحدث»، مضيفًا أنهم الآن وبالفعل رأوا ما حدث، ويتمنوا لو يرجع بهم الزمن للوراء لدعم «كلينتون».