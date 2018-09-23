«روحاني»: أمريكا تريد زعزعة الأمن في إيران والعودة للهيمنة عليها

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بالسعى إلى زعزعة الأمن في إيران وإثارة القلاقل والفوضى لتهيئة الظروف للعودة إليها والهيمنة عليها كما في الماضي، قائلا: "إن الأوهام الأمريكية لن تتحقق ولن تصل إلى مآربها".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن "روحاني" قوله في تصريح صحفي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران لن تمر مرور الكرام إزاء الجريمة التي شهدتها مدينة أحواز، مؤكدا معرفتها التامة لمن قاموا بهذه العملية والجهة التي ينتمون إليها.

ووصف "روحاني"، حادث مدينة أحواز بأنه باعث للأسي ومؤلم جدا، قائلا: "إن الذين خلقوا هذه الكارثة، هم من السائرين في طريق الاعتداء".

وكان مسلحون قد فتحوا النار على قوات تابعة للحرس الثوري ومسؤولين خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز الواقعة جنوب غربي إيران أمس السبت ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.