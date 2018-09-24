800 ألف زائر لـ«مهرجان البيرة» في أول عطلة أسبوعية بميونخ

احتفل أكثر من 800 ألف شخص بأول عطلة نهاية أسبوع في مهرجان أكتوبر للبيرة «أكتوبرفيست» في ميونخ، حسبما أعلن المنظمون اليوم الأحد، وهو عدد يزيد بكثير عن 600 ألف زائر حضروا عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مهرجان العام الماضي.

وأضاف المنظمون، أنه بفضل الطقس الجيد، استمتع سكان ميونخ والسائحون الأجانب القادمون من أماكن بعيدة مثل أستراليا أو القريبة مثل إيطاليا أو سويسرا بالاحتفال السنوي.

ويأتي حضور الضيوف ليس فقط لتعطشهم للجعة، ولكن أيضا لشهيتهم التي تستهلك 13 ثورا – بزيادة ثورين عن العام الماضي، كما يتم استهلاك مئات الآلاف من اللترات من الجعة.

وأشار المتحدث باسم العمليات بيتر إنسلكامر إلى "التعطش الزائد" للضيوف، إذ لم يكن التكدس مفاجئا عما كان في العام الماضي في خيام البيرة، مع وجود طوابير طويلة حتى المساء.