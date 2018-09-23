عمرو أديب يرد على شريف عامر: الزمالك هو فخر الأمة

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى زميله الإعلامي شريف عامر، بعد أن صرح الأخير بأن «MBC مصر» هي أهلي الإعلام المصري، في إشارة منه إلى بطولات النادي المصري.

وقال «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «عزيزي شريف عامر، زميلي وصديقي في القناة، بعت لي رسالة من خلال برنامجك تقول لي فيها إن "MBC مصر" هي ريال مدريد وبرشلونة الإعلام العالمي، وأهلي الإعلام المصري، وأؤكد لك أنها أيضًا زمالك الإعلام المصري مع الأهلي».

وتابع حديثه، ساخرًا: «سنظل أوفياء يا شريف، فالزمالك هو نصف الأمة وفخرها»، على حد قوله.

وقال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، في تهنئته لزميله عمرو أديب بانضمامه إلى «MBC مصر»، إن القناة السعودية تعتبر أهلي الإعلام المصري.