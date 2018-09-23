حزب الله اللبناني يدين هجوم الأهواز بإيران

أدان حزب الله اللبناني، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز في إيران، ووصفه بالعملية الإجرامية.

وأعرب حزب الله، في بيان مساء اليوم، عن "إدانته القصوى واستنكاره الشديد للعملية الإجرامية، التي استهدفت العرض العسكري في مدينة الأهواز".

واعتبر الحزب في بيانه أن "هذا العمل الإرهابي، تقف وراءه أياد شيطانية خبيثة، بهدف النيل من أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية، عقابا على التزامها الكامل بسيادتها التامة غير المنقوصة، ورفضها سياسات التبعية الأمريكية، وهي رد مباشر وصريح على الانتصارات الكبرى، التي يحققها محور المقاومة الشريفة، على امتداد المنطقة وفي أكثر من جبهة".

ورأى الحزب أن "هذه العملية هي استمرار لأشكال أخرى من الحروب، التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها مباشرة أو بالواسطة، وفي طليعتها العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي الظالم".

وتقدم الحزب في بيانه بـ"أحر التعازي لسماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية العزيز، وخصوصا أهلنا الشرفاء في الأهواز"، سائلا "الله سبحانه وتعالى أن يمن على عوائل الشهداء بالصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام والعاجل".

وتابع البيان "إننا نعتقد أن هذه العملية لن تؤثر أبدا على معنويات الجمهورية الإسلامية، ولا على قوتها وحضورها السياسي والميداني، ولا على دعمها الدائم لحركات وفصائل المقاومة المختلفة، ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني المقاوم وسائر الشعوب الحرة والمستضعفة في العالم".

وكان قد سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكرياً في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.