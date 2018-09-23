الأحد 23 سبتمبر 2018 3:46 م القاهرة القاهرة 33.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

بعد فضيحة «دانسك بنك».. «الدنمارك» تحاول منع خفض التنصيف الائتماني لها

كوبنهاجن - د ب ا:
نشر فى : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 2:05 م | آخر تحديث : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 2:05 م

يسعى برلمان الدنمارك حاليا إلى منع خفض التنصيف الائتماني للبلاد بعد فضيحة«دانسك بنك».

وقد اعترف أكبر بنك في الدنمارك، بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى حوالي 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي، توماس بورجن، استقالته على خلفية الفضيحة، وتجري الآن تحقيقات جنائية بشأن الفضيحة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأحد، عن وكالة «استاندر آند بورز» للخدمات المالية، أن حجم الفضيحة يعرض التنصيف الائتماني للحكومة الدنماركية «إيه إيه إيه» للخطر.

وكان البرلمان الدنماركي قد وافق على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية «دانسك بنك».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك