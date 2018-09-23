أحمد ماهر: ترددت 20 يوما على أجهزة المخابرات لإتقان دوري في «رأفت الهجان»

أعرب الفنان أحمد ماهر، عن اعتزازه بدوره في مسلسل «رأفت الهجان»، معقبًا: «كنت حاسس أن المسلسل شبيه بأفلام جيمس بوند، والأبطال الخارقين».

وكشف في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، عن تردده لمدة 20 يومًا على أجهزة المخابرات المصرية؛ لإتقان دوره في المسلسل، متابعًا: «لجأنا للمخابرات عشان ما يبقاش شكلنا ساذج في الأدوار، وكان هناك رجال من المخابرات مرجعية لنا في البروفات».

واستضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» بعض الفنانين الذين شاركوا في أداء مسلسل «رأفت الهجان» احتفالًا بمرور 30 عامًا على المسلسل الذي تدور أحداثه عن ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر.

والمسلسل من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويسرا، ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي، وعفاف شعيب، وأحمد ماهر، وتيسير فهمي، لفيف من الفنانين، ومن إخراج يحي العلمي، ومن تأليف صالح مرسي.