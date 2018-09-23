الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 44 مليون دولار للأسر المتضررة من الجفاف في أفغانستان

تعهدت الإدارة الأمريكية، بتقديم مساعدات جديدة بقيمة 44 مليون دولار لمساعدة العائلات المتضررة من الجفاف في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن السفير الأمريكي لدى كابول جون باس أعلن عن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أفغانستان أثناء حديثه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وحضر المؤتمر الصحفي، وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية ناصر دوراني وممثل برنامج الأغذية العالمي.

وقال الوزير دوراني إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ستساعد الحكومة على مساعدة حوالي 4ر1 مليون شخص متأثر بالجفاف.

وأضاف دوراني أن الأموال سوف تستخدم للمساعدة في توفير الغذاء والإسعافات الأولية الأخرى للعائلات.