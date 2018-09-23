تفقد اللواء أيمن محمد جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد الروبي رئيس غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، سير العملية التعليمية بمحافظة السويس؛ للوقوف على مدى جاهزية واستقرار المدارس.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية العديد من مدارس المحافظة، حيث بدأ بحي عتاقة شمال السويس، وتفقد خلالها بعض المدارس على رأسها مدرسة 25 يناير للغات، ومدرسة محمد حافظ الابتدائية، ثم مدرسة الحديثة بنات الإعدادية بحي السويس، ثم مدرسة المستشار الشهيد عبدالمنعم عثمان بمنطقة حوض الدرس.

ورافق «جلال» -خلال جولته- عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، والمهندس إبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية، وعيوشة عبدالعزيز مدير إدارة جنوب التعليمية، وأعضاء إدارة الأمن بإدارات السويس الثلاث جنوب وشمال وإدارة الجناين التعليمية.