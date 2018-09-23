التعليم: مساعد الوزير لشئون المديريات تتابع المدارس بمحافظة الفيوم

توجهت الدكتورة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو برفقة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد المنعم عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بمتابعة المدارس بالمحافظة، في الْيَوْمَ الأول لبدء الدراسة.

وشملت الجولة زيارة عدة مدارس منها مدرسة "محمد أحمد عبد التواب" بإدارة شرق الفيوم، ومدرستي "التحرير الابتدائية، ومحى الدين أبو العز" بإدارة غرب الفيوم، وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم بالعام الدراسي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وعلى شعب محافظة الفيوم كما أكد على ضرورة غرس روح الانتماء لدى الطلاب، والتوعية بقيمة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكدت الدكتورة أسماء الديب على ضرورة تسليم الكتب الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، لافتة إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر، والذى يأتي بالتزامن مع النظام التعليمي الجديد الذى تطبقه مصر بدءًا من العام الدراسي الحالي.

كما شملت الجولة متابعة مدرسة الثانوية بنات بإدارة غرب الفيوم، ووجهت الديب طالبات المدرسة بضرورة الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول للدراسة والاهتمام بالأنشطة المدرسية لأن النشاط التربوي مكمل تعليمي هام، كما تحاورت مع طالبات الصف الأول الثانوي حول طريقة تطوير التعليم والنظام الجديد في التعليم وكذلك طريقة التقييم به.

كما قامت بزيارة مدارس الرواد الخاصة بالإدارة غرب الفيوم التعليمية وتفقد الفصول الفكرية الملحقة بقسم ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، وأثنت على معلمي هذه الفصول وتأثيرهم في حصول طلاب هذا القسم على بطولة الجمهورية في الكاراتيه ثلاث سنوات متتالية والمشاركة في أعياد الطفولة ويوم المعاق العالمي على مستوى الإدارة، وبرنامج الموهوبين بإدارة الموهوبين بالفيوم، وأن عدد طلاب الفصل لا يزيد عن (14) طالب في الفصول الفكرية بالمدرسة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشادت بانتظام العملية التعليمية والجهد المتميز المبذول في العمل بمدارس الفيوم وضرورة تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

ومن جهته، أوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير المديرية أن الدراسة قد انتظمت اليوم بجميع مدارس المحافظة وعددها (2057) مدرسة، بإجمالي (834) ألف طالب وطالبة بجميع الإدارات التعليمية.