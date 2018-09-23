عفاف شعيب: لهذا السبب رفضت أداء دوري في مسلسل «رأفت الهجان»

• تلقيت اتصالا هاتفيا من صفوت الشريف لقبول المسلسل

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن أسباب رفضها لأداء مسلسل «رأفت الهجان» في البداية، موضحة أنها رفضت أداء دور شقيقة الجاسوس رأفت الهجان بسبب قصر دورها.

وأضافت في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، أن دروها في المسلسل يقتصر على جملة «فين رأفت فين أخويا»، وهو قصير جدًا بالمقارنة بنجاحتها الفنية، متابعة: «أول 5 حلقات لم أجد اسمي في المسلسل والدور كان مش عاجبني ورفضت قولت أنا مش كومبارس».

وأشارت إلى صراع الشديد بينها وبين الأستاذ صالح مرسي بسبب رفضها المسلسل، متابعة: «فوجئت بمكالمة من صفوت الشريف عشان أعمل الدور وقالي مفيش دور صغير ودور كبير في فنان صغير فنان كبير وقبلت المسلسل بعد المكالمة».

واستضاف الإعلامي عمرو أديب بعض الفانيين المشاركين في مسلسل «رأفت الهجان» احتفالًا بمرور 30 عاما على المسلسل الذي تدور أحداثه عن ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر.

والمسلسل من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويسرا ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي، وعفاف شعيب، وأحمد ماهر، وتيسير فهمي، لفيف من الفنانين، ومن إخراج يحي العلمي.