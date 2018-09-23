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فيديو.. هل ستتعرض مصر لسيول مماثلة لما حدث بتونس؟ «الأرصاد» تجيب

نور رشوان
نشر فى : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 10:40 م

ردًا على تخوفات البعض من امتداد السيول التي تتعرض لها تونس إلى مصر خلال الأيام المقبلة، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الخرائط لم توضح حتى الآن حركة المنخفض».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «لو تحرك المنخفض في اتجاههنا فسوف تتأثر السواحل المصرية فقط، ولن تمتد السيول إلى الداخل»، مضيفًا: «لو أوضحت الخرائط احتمالية تأثر مصر بهذا المنخفض، سنعلن قبلها بثلاثة أيام عن كمية المياه التي ستتساقط وأماكن سقوطها».

واستبعد أن تشهد مصر سيول مماثلة للسيول التي شهدتها تونس، قائلًا: «عادة السيول تأتي إلى مصر من منخفض السودان في الجنوب، وليس من ناحية البحر الأبيض، وتتأثر بها المحافظات المحاطة بالجبال».

وتعرضت بعض المناطق في تونس، خلال اليومين الماضيين، لسيول غزيرة أدت إلى سقوط بعض الوفيات، وغرق العشرات من المنازل.


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