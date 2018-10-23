توقعات بعرض الاتحاد الأوروبي اتفاق جمركي يشمل المملكة المتحدة وسط أزمة الحدود الإيرلندية

أفاد تليفزيون "آر.تي.إي" الإيرلندي الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي قد يعرض على بريطانيا ترتيبات جمركية تشمل كل المملكة المتحدة في محاولة لكسر الجمود، حول كيفية الحفاظ على الحدود الايرلندية وفتحها بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وقال التليفزيون، إن الاتفاق الجمركي قد يسمح للجانبين بتجاوز نقطة الخلاف الرئيسية حول خطة بديلة ، فيما يتعلق بالحدود ، مشيرًا الى مسودة جديدة لاتفاق الانسحاب الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.

وأضاف التليفزيون، أن الاتفاقية ستتضمن "التزامًا محددًا بالترتيب الجمركي بشأن عموم المملكة المتحدة من خلال بند قانوني"، ولكنه سيتطلب اتفاقية منفصلة لاتحاد جمركي رسمي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.