المخابرات الأردنية تحقق في مقتل مسؤول أمني متقاعد

تحقق دائرة المخابرات العامة الأردنية، بمقتل ضابط كبير سابق فيها، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقى ثلاث رصاصات أمام منزله في محافظة مادبا، جنوب العاصمة عمان، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) .

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، إن اللواء مخابرات المتقاعد حابس الحناينة، الذي كان يشغل منصب مدير وحدة مكافحة الإرهاب في الدائرة، قتل أمام منزله.

وأضاف المصدر، أن السلطات تحاول الوصول إلى أسباب الجريمة بشأن ما إذا كانت دوافعها إرهابية أم جريمة جنائية.

وأشار إلى، أن القتيل كان قد تقاعد منذ فترة قصيرة من الدائرة، وأشرف على عمليات شهدها الأردن مؤخرًا.

كان الأردن، شهد خلال السنوات القليلة الماضية، عمليات إرهابية، أبرزها عمليات الكرك وإربد والسلط.