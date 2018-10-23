يحتفل العالم، الثلاثاء، 23 أكتوبر، باليوم العالمي للروماتيزم، من خلال التوعية بالمرض، وكيفية الوقاية منه، وطرق علاجه.

وتعتبر مجموعة الأمراض الروماتيزمية، هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، من حيث معدل انتشارها بين الناس، وتقدر الإحصاءات العالمية أن حوالي 30% من سكان أي دولة يعانون من الروماتيزم، وأن حوالي ثلثي هذا الرقم حوالي 20% من السكان يكون لديهم الأعراض من الشدة الكافية التي تجعلهم يلجأون إلى الاستشارات الطبية.

كما أن أكثر من 50 مليون أمريكي يعانون من التهاب المفاصل، مما يجعله السبب الأول للإعاقة في البلاد، وفقا لموقع (The Arthritis Foundation) الطبي والمعني بتقديم المعلومات لمرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل.

وكنتيجة طبيعية، فإن هذه الأرقام المخيفة تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي؛ لأي دولة في العالم، حيث تبلغ تكلفة علاج الأمراض الروماتيزمية في الولايات المتحدة نحو 193 مليار دولار سنويًا.

على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل، فقد ثبت أن بعض الأطعمة تقاوم الالتهاب وتساعد في التخفيف من أعراض التهاب المفاصل، وتقوي العظام وتعزّز جهاز المناعة.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أهم الأطعمة التي يجب أن تتواجد في غذاء مرضى الروماتيزم، وفقا لموقع (The Arthritis Foundation) الطبي.

1- الأسماك

يوصى الخبراء بتناول الأسماك الغنية بأحماض الأوميجا 3 المقاومة للالتهاب، كالتونة والسردين والسالمون والماكريل بما لا يقل عن مرتين أسبوعيًا.

2- زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر محمل بدهون صحية للقلب، بالإضافة إلى دهون عظمية، لها خصائص مشابهة للعقاقير المضادة للالتهاب، كذلك زيت الجوز والأفوكادو يتميز بقدرته على خفض الكوليسترول في الدم.

3- الكرز

أظهرت الدراسات، أن الكرز تساعد في الحد من تكرار هجمات النقرس، بفضل مادة "الأنثوسيانين" التي لها تأثير مضاد للالتهاب.

يمكن العثور على «الأنثوسيانين» أيضاً في الفراولة، والتوت، والتوت الأزرق.

4- لا تتخلص من منتجات الألبان

تكتظ منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب، واللبن، والجبن، بالكالسيوم وفيتامين D، وكلاهما يزيد من قوة العظام ويعززان جهاز المناعة.

إذا لم تتفق منتجات الألبان معك، استهدف أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم وفيتامين D، مثل الخضروات الورقية.

5- القرنبيط والبروكلي

وجد الباحثون، أن البروكلي يحتوى على مركب يسمى «sulforaphane» الذي يساعد في منع أو إبطاء تطور هشاشة العظام، كما أن القرنبيط والبروكلي غنيان بفيتامين K و C.

6- الشاي الأخضر

تؤكد الدراسات، أن الشاي الأخضر مليء بمادة البوليفينول، ومضادات الأكسدة، التي يعتقد أنها تقلل الالتهاب وتمنع إنتاج الجزيئات التي تسبب تلف المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

7- الحمضيات

مثل البرتقال والجريب فروت والليمون الحامض غنية بفيتامين C، وتبين الأبحاث أن الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامين يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل والحفاظ على المفاصل السليمة مع هشاشة العظام.





8- الفاصوليا

تكتظ الفاصوليا بالألياف، وهي مادة مغذية تساعد على خفض البروتين، وهو أمر مهم لصحة العضلات.

بعض الفاصوليا غنية بحمض الفوليك، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والبوتاسيوم، وكلها معروفة بمنافع القلب.





9- المكسرات

المكسرات كالجوز والفستق واللوز غنية بالبروتينات والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين E وحمض "ألفا لينوليك" المعزز المناعي، وكذلك الألياف المهمة لصحة القلب وفقدان الوزن.

10- الثوم والبصل

قد أظهرت الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام، الثوم، والبصل، والكرات، لديهم علامات أقل من هشاشة العظام المبكرة.

يعتقد الباحثون، أن مركب "دياليل ديفلول" الموجود، في الثوم قد يحد من الإنزيمات المدمرة للغضروف في الخلايا البشرية.