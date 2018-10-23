عمدة لندن: العمال البريطاني سيضطر لمعارضة اتفاق ماي بشأن بريكست

حذر عمدة لندن صديق خان، الاتحاد الأوروبي من أن "حزب العمال" سوف يضطر إلى معارضة خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ونقلت صحيفة "الجارديان"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء عن خان قوله: "إن العمال البريطاني سوف يضطر لمعارضة اتفاق بريكست (السيئ)، والذي يلوح في الأفق من جراء مفاوضات الاتحاد مع ماي".

وأضافت الصحيفة، أن تعليق "خان" جاء قبل اجتماعه مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، ميشيل بارنييه، يوم الجمعة المقبل، وهو الاجتماع الذي سوف يؤكد "خان" خلاله على الحاجة لوجود علاقات اقتصادية أوثق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابعت، أن "خان" سوف يشير، خلال اجتماعه مع بارنييه، إلى مسيرة الشعب، التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي، التي تعد دليلا على وجود تحول في الرأي العام مؤيد لإجراء تصويت على أي اتفاق يتم التوصل إليه في بروكسل.