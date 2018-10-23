عاشت امرأة مع زوجها مشردة على مدى عدة أشهر في سيارة متوقفة بساحة انتظار للسيارات الخاصة بأحد المحال الكبرى (السوبر ماركت) في بلدة فينويلير، قبل أن تموت من الهزال، حيث ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المرأة توفيت عن 58 عامًا بعد أن تراجع وزنها إلى 31 كيلوجراما فقط.

وكان الزوجان المعدمان يعيشان في بلدة فينويلير على ساحل المحيط الأطلسي، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 4700 نسمة، قبل أن يضطرا لترك منزلهما في صيف العام الماضي.

وتولت البلدية إيواء الزوجين لفترة ثم استضافهما أصدقاء، وبعد ذلك انتقل الاثنان للعيش في سيارة مصفوفة في ساحة انتظار خاصة بسوبر ماركت وسط البلدة المذكورة.

أصيب سكان البلدة بالصدمة، جراء خبر وفاة المرأة، ووجهوا اتهامات للبلدية بالمسئولية عن الوفاة.

وهناك الآن حملة لجمع تبرعات لترميد جثمان المرأة (حرقها ودفن رمادها) في حين وجد الزوج مأوى له في مكان مجاور.