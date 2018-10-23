عرفات: إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام وبوابة إلكترونية لدعم نقل التجارة بين الدول العربية

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إنه تم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء النقل العرب في دروته الـ31، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل بأنماطه المختلفة، والتي من أهمها متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل، ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.

وأضاف وزير عرفات، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه تم النظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (450) لعام 2017، مشيراً إلى أن إنشاء البوابة الالكترونية يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم حركة نقل التجارة، والنقل بين الدول العربية.

وأوضح عرفات، أن البوابة الإلكترونية تساهم في تنمية ورفع كفاءة التجارة العربية البينية، وإيجاد وسيلة اتصال مباشر بين أطراف العمل التجاري العربي، وبحث إنشاء إطارعربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، وبحث نتائج وتوصيات ورشة عمل حول اقتراح انشاء تكتل بحري عربي.

وأوضح عرفات، أنه تم كذلك مناقشة نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير، وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، مشيرا إلى أن المنتدى يأتي تأكيداً للمبادرة التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية عام 2013 حول مبادرة حزام واحد/ طريق واحد، والتي تجلب فرصاً استثمارية بالتعاون بين الدول العربية والصيــن، وذلك لما للمنطقة العربية من موقع متميز جغرافيا وتاريخياً على طريق الحرير.