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طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم، أغنية جديدة، دون أن تكشف عن اسمها.

وكتبت «شرين» عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "احتارنا كتير عشان نطلّع اسم للأغنية دي، وفي الآخر قلنا نسيبلكم القرار، اسمعوا الأغنية دلوقتي على اليوتيوب وقولولي نسمي الأغنية إيه وأكتر اسم هيتقال هو اللي هنختاره".

الأغنية الجديدة التي طرحتها شيرين عبد الوهاب، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي.

ويقول مطلعها: "أكون خاتم في صباعك، وتعمل فيا ما بدالك، تجيني وقت ما تجيني، تسيبني لما يحلالك".

يذكر أن شيرين أعلنت أمس الإثنين، أنها ستطرح ألبومها الجديد "نساي" غدًا.