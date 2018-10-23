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الأمن التركي يفتش فيلا قرب أسطنبول بحثا عن أدلة بشأن خاشقجي

أسطنبول - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 5:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 5:29 م

فتشت قوات الأمن التركية فيلا في إقليم يالوفا بالقرب من اسطنبول؛ بحثا عن أدلة مرتبطة بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت صحيفة" حرييت" اليومية إن الشرطة "جمعت أدلة"، وغادرت الفيلا المكونة من ثلاثة طوابق.

وبشكل منفصل ، ذكرت صحيفة "خبر ترك "اليومية أن المنزل يخص أحد أفراد "فرقة الاغتيالات" السعودية، حسب زعمها.

وتمت عملية التفتيش في الوقت الذي أشار فيه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى يالوفا كإحدى المنطقتين اللتين تردد أن موظفي القنصلية السعودية قاموا بتفقدها قبل مقتل خاشقجي.


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