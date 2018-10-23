عمرو أديب: محاولات التخلص من محمد بن سلمان مستمرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محاولات هدم استقرار المملكة العربية السعودية، مستمرة رغم اقتراب أزمة قضية الصحفي جمال خاشقجي، على الانفراج.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «الخطة الموضوعة للتخلص من محمد بن سلمان، وهز المملكة لم تنته ومستمرة».



وذكر أن المؤشرات بشأن أزمة مقتل «خاشقجي»، نتيجة خطأ من منتسبين لأجهزة سيادية، تشير إلى أنها على وشك الانفراجة، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك فهناك من لا يزال يعمل ضد المملكة وليس مهتمًا بما يحدث، وفق قوله.



وكان النائب العام السعودي، قد أصدر السبت الماضي، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.