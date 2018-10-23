من المقرر أن تفتتح الصين اليوم الثلاثاء، أكبر جسر بحري في العالم، بحضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكبار المسؤولين من هونج كونج وماكاو، على أن يتم فتحه أمام المارة غدا الأربعاء.

ونشرت وكالة CGTN، الصينية على تويتر، صورا لأكبر جسر بحري في العالم في الصين.

Sustainability and integration mark the long-awaited mega bridge https://t.co/PwAbnJIH6M pic.twitter.com/JuDwN4iJMc — CGTN (@CGTNOfficial) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

ويعتبر الجسرالواقع في مدينة تشوهاي، جنو بالصين، بمثابة عنصر أساسي في خطة الصين لمنطقة خليج أكبر، حيث يبلغ طوله 55 كليو متر، ويتكون من 400 ألف طن من الفولاذ، ومن إحدى مميزاته أن جزء منه مغمور تحت الماء، بطول يصل إلى 6.7 كيلومتر.

ويمر الجسر على 11 مدينة منها، هونغ كونغ، وماكاو، كما سيعمل على التقليل من زمن المواصلات بين المناطق الثلاثة، من 3 ساعات إلى نصف ساعة فقط، وسيعزز القطاع السياحي، لأنه سيمكن السياح من السفر من مطار هونغ كونغ إلى ماكاو في غضون 45 دقيقة.

أثار الجسر الكثير من الجدل في الصين منذ اقتراحه لأول مرة في عام 2003، فالبعض يرى أنه بناء رمزيا أكثر من كونه عمليا، وتجسيداً مادياً لعزم الحكومة الصينية تعزيز نفوذها الإقليمي، كما قالت مجموعاتٌ بيئية مثل "WWF" و"جمعية هونغ كونغ للحفاظ على الدلافين" أن وجود الجسر سيزيد من المخاطر التي تتعرض إليها الدلافين البيضاء.